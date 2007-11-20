Разработка несложного Web - приложения

$300
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок144 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо разработать несложное Web - приложение, ТЗ во вложенном файле.

16 лет назад
anadelltop7
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
  • Похожие заказы

  • Модуль DLE для персонализации картинок

    Добрый вечер! Требуется создания модуля для cms DLE, который будет создавать анимированные картинки под разрешения выбронной модели телефона, причем с возможность персонализации для каждого отдельно пользователя. (возможность добавлять надписи) Требования: 1) Фоновая картинка должна быть НЕ статичной. 2) Текст ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка web портала

    Описание в приложении на сайте http://tender.ua/tenderview/215 Разработать ПО и дизайн для web проекта. Подробное ТЗ смотрите в прикрепленном файле. Платформа - любая. По дополнительным вопросам обращаться [email protected] Только с Украины.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доработка сайта на Virtuemart+Joomla

    Есть интернет-магазин на базе Virtuemart+Joomla, требуется внести ряд доработок: 1. на странице пользователя показывать сколько покупок он сделал, на какую сумму. в админке добавить отчет из которого видно, какие пользователи сколько покупок совершили и на ...

    JoomlaVirtuemart
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Много PHP работы несложного уровня

    $4000

    Здравствуйте! Необходимо выполнить ряд работ по программированию на PHP. Работа представляет из себя создание несложных PHP классов по заданной спецификации. На текущий момент требуются 5-7 человек, которые будут загружены на 1-2 месяца на полный день. Мы набираем ...

    PHP
    Веб-программирование31 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Скрипт доски объявлений

    Разработка скрипта доски объявлений на php 5, практически эдентичного(с минимальными изменениями) http://www.doska.us. Удобная админка. Заточеная под контекстную рекламу.

    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Исправление сайта на Joomla (криво работает)

    $40

    Задача: есть сайт www.dendor.ru (joomla). К нему был сделан английский аналог, надо исправить допущенную кривизну. в папке en лежит ошибочно созданная версия, ее надо удалить ====================================== Вот данные по проблемам на сайте Баг репорт по английской ...

    Joomla
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Облако тэгов

    Создать, разработать скрипт (модуль) облако тэгов. Возможность добавлять и редактировать на каждой странице. Слова будут выдавать в поиск по сайту. Тут пример : http://www.bitrix.ru/blog/rsv/192.php?phrase_id=658695

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доработка онлайновой БД

    $120

    Общее описание задачи: довести до ума онлайновую базу учета клиентов. Доводка функционала, натяжка дизайна. Текущее состояние базы можно посмотреть по адресу www.crm-soft.ru/clients login=em, pass=psskoff Совместимость - &gt;= FF 2, &gt;= IE 6 Средства разработки. платформа – ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад