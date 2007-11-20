Разработка несложного Web - приложения

Добрый вечер! Требуется создания модуля для cms DLE, который будет создавать анимированные картинки под разрешения выбронной модели телефона, причем с возможность персонализации для каждого отдельно пользователя. (возможность добавлять надписи) Требования: 1) Фоновая картинка должна быть НЕ статичной. 2) Текст ...
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Необходимо разработать несложное Web - приложение, ТЗ во вложенном файле.
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