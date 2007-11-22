Необходимо переписать чат с PHP FCGI+Memcache на Perl (POE)+Memcache. От кандидата требуется: - хорошее знание PHP 5 - отличное знание Perl и POE: Perl Object Environment (http://poe.perl.org/) - знание Memcache - знание технологии сессий PHP Готовый скрипт должен: 1. быть написанным на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Написать не очень сложный скрипт на РНР. Детали при переписке. Без предоплаты. Скрипт нужен как можно быстрее но оплачу 27 ноября, кого устроит такая схема - пишите.
- Похожие заказы
- $399Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужно найти и исправить косяк в пёрл скрипте(6кб). Суть проблемы: после обработки файла в конце каждой строки исчезает 1 символ.Веб-программирование10 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Нужен модуль для джумлы .. автомобильная тематика! Подробнее в личкеВеб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
Есть функция проверки валидности обратной ссылки (прилагается). Она проверяет валидность ссылки на субдомен subdomen.mysite.com. Надо сделать, чтобы она проверяла валидность и на субдомен, и на основной домен www.mysite.com. Если есть обратная ссылка на один из ...Веб-программирование2 исполнителяЗавершен16 лет назад
Нужен выпадающий баннер во флэше - экшн при наведении. В полном выпавшем баннере список из тектсовых ссылок. Задача - разделить на области, так чтобы за каждой строкой была новая ссылка. При этом нужен исходник такой, чтобы текст и ссылки ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно сделать анимацию картинки, чтобы она открывалась с некоторым эффектом, по кусочкам или еще как-то. Можно так, как на образце, либо, если у кого-то уже имеется нечто подобное, но по-другому, можно тоже рассмотреть. И во ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Необходимо внести ряд правок в сайты на ЦМС 1С-Битрикс. Правки не сложные. Дальнейшее сотрудничество в области программирования! Жду предложений :)Веб-программирование6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $300
Необходимо разработать несложное Web - приложение, ТЗ во вложенном файле.Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
Добрый вечер! Требуется создания модуля для cms DLE, который будет создавать анимированные картинки под разрешения выбронной модели телефона, причем с возможность персонализации для каждого отдельно пользователя. (возможность добавлять надписи) Требования: 1) Фоновая картинка должна быть НЕ статичной. 2) Текст ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Описание в приложении на сайте http://tender.ua/tenderview/215 Разработать ПО и дизайн для web проекта. Подробное ТЗ смотрите в прикрепленном файле. Платформа - любая. По дополнительным вопросам обращаться [email protected] Только с Украины.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад