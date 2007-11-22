Скрипт

$10
Веб-программированиеЗавершен11 заявок152 просмотра
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Написать не очень сложный скрипт на РНР. Детали при переписке. Без предоплаты. Скрипт нужен как можно быстрее но оплачу 27 ноября, кого устроит такая схема - пишите.

16 лет назад
spiders
38 летУкраина
19 лет в сервисе
Был
13 дней назад
Выбранный исполнитель
beprime
Юрий 
34 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад
$10
Очень положительный и понимающий человек. Сделал проект во время, при том что цена за такую работу была просто смешной. Настоятельно рекомендую!
- Человек знает, чего хочет. - Приятен в общении. - Оплатил работу сверх оговоренной суммы.
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