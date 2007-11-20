Необходимо переписать чат с PHP на Perl (POE)

$399
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки184 просмотра
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Необходимо переписать чат с PHP FCGI+Memcache на Perl (POE)+Memcache.

От кандидата требуется:

- хорошее знание PHP 5

- отличное знание Perl и POE: Perl Object Environment (http://poe.perl.org/)

- знание Memcache

- знание технологии сессий PHP

Готовый скрипт должен:

1. быть написанным на Perl, сохраняя всю текущую функциональность.

2. быть очень быстрым (в 10-100 раз быстрее чем сейчас на PHP) и не быть требовательным к ресурсам (память, CPU).

3. код должен быть красиво написан и прокомментирован.

PHPPerl
16 лет назад
it-master
Юрий 
33 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
8 отзывов(-1)
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