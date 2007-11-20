Модуль для Джумлы

$100
Веб-программированиеЗавершен1 заявка88 просмотров
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Нужен модуль для джумлы .. автомобильная тематика! Подробнее в личке

16 лет назад
Mitara
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
pavlov35
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва(-1)
16 лет назад
$100
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Показательный заказчик. К поправкам относиться с пониманием. Всё было сделано оперативно и без заминок. Оплата - моментальная. Будем сотрудничать и далее. Рекомендую.
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