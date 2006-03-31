Очень доволен работой этого специалиста! Александр адекватно отреагировал на мои пожелания в отношении заказа и предложил несколько возможных решений задачи без каких-либо упрёков со своей стороны. Все необходимые доработки сделал «в несколько вариантов» с предложением выбрать наиболее лучший вариант – это было очень удобно. Видно, что специалист знает что нужно сделать и как нужно сделать, чтобы получился соответствующий результат. Уделил внимание малейшим мелочам и предложениям со стороны заказчика, что опять же говорит о том, что человек вполне ответственно подходит к реализации поставленной задачи. В общем выполняется всё, что только желается. Я думаю, что работая с Александром заказчики остануться максимально довольны!