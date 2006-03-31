Есть желание обрести долгосрочное сотрудничество с рерайтером/копирайтером для подготовки новостей на сайт деловой направленности. В ходе сотрудничества необходима подготовка 5-6 новостей по 1000 знаков каждая ежедневно 5 будних дней в неделю. Предлагаемая оплата ...
- $120Копирайтинг27 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Задача простая. Необходимо в Illustrator набрать 5 слов (это и есть логотип без графики) в кривых в формате eps для печатной продукции. Инфо для фрилансеров: Уважаемые фрилансеры, я понимаю стремление заработать на этом денег (было бы ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен17 лет назад
Наш сайт транслирует свои новости в формате RSS. Есть желание организовать экспорт новостей нашего сайта на другие, близкие по тематике сайты. Для этого необходимо осуществить необходимые работы по программированию, созданию кода для установки на сайты-партнеры. Готовы выслушать ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт17 лет назад
Сервер, на котором хостится сайт, предлагает услугу Open WebMail для управления почтой. также возможно создание почтовой рассылки на основе этой услуги. Требуется помощи в настройке собственной почтовой рассылки. Желательно пошаговое планирование действий.Настройка сервера/ПО1 исполнительЗавершен17 лет назад
Необходима нарисовка 3х стандартных баннеров: 100х100, 468 x 60, 88х31. Тематика баннеров будет сообщена после выбора наилучшего соотношения качество/время/цена по представленным Вами предложениям и портфолио.Баннеры1 исполнительЗавершен17 лет назад
Необходимо создание форума на сайте. С базой данных или без базы данных не знаю - объясните, как лучше. Присылайте свои цены, и если есть портфолио с примерами форумов.Веб-программирование7 заявокЗакрыт18 лет назад
- $120
Редизайн сайта Сайт "Таможня-Реферат" объявляет конкурс на редизайн сайта. http://www.customs.h1.ru. Требования: улучшение дизайна, логотип, проработка навигации. Конкурс проходит с 1 марта 2006 г. по 29 марта 2006 г. включительно. Предложения принимаются на электронную почту. Оплата 120 y.e.Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт18 лет назад