customsh1

Алексей Большой customsh1

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Рерайтинг новостей деловой тематики

    $120

    Есть желание обрести долгосрочное сотрудничество с рерайтером/копирайтером для подготовки новостей на сайт деловой направленности. В ходе сотрудничества необходима подготовка 5-6 новостей по 1000 знаков каждая ежедневно 5 будних дней в неделю. Предлагаемая оплата ...

    Новости для сайта
    Копирайтинг27 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Логотип в кривых в формате eps

    $50

    Задача простая. Необходимо в Illustrator набрать 5 слов (это и есть логотип без графики) в кривых в формате eps для печатной продукции. Инфо для фрилансеров: Уважаемые фрилансеры, я понимаю стремление заработать на этом денег (было бы ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Настройка трансляции новостей в RSS-формате

    Наш сайт транслирует свои новости в формате RSS. Есть желание организовать экспорт новостей нашего сайта на другие, близкие по тематике сайты. Для этого необходимо осуществить необходимые работы по программированию, созданию кода для установки на сайты-партнеры. Готовы выслушать ...

    Новости для сайта
    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Настройка почтовой рассылки

    Сервер, на котором хостится сайт, предлагает услугу Open WebMail для управления почтой. также возможно создание почтовой рассылки на основе этой услуги. Требуется помощи в настройке собственной почтовой рассылки. Желательно пошаговое планирование действий.

    Настройка сервера/ПО1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • 3 баннера

    Необходима нарисовка 3х стандартных баннеров: 100х100, 468 x 60, 88х31. Тематика баннеров будет сообщена после выбора наилучшего соотношения качество/время/цена по представленным Вами предложениям и портфолио.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Создание форума

    Необходимо создание форума на сайте. С базой данных или без базы данных не знаю - объясните, как лучше. Присылайте свои цены, и если есть портфолио с примерами форумов.

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Конкурс на редизайн сайта

    $120

    Редизайн сайта Сайт "Таможня-Реферат" объявляет конкурс на редизайн сайта. http://www.customs.h1.ru. Требования: улучшение дизайна, логотип, проработка навигации. Конкурс проходит с 1 марта 2006 г. по 29 марта 2006 г. включительно. Предложения принимаются на электронную почту. Оплата 120 y.e.

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
cotk
NaN летРоссия
20 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$0
10 баллов
17 лет назад
3 баннера
Отличному заказчику - отличный отзыв, буду рад сотрудничеству в дальнейшем!!!
Владислав быстро и качественно сделать необходимые баннеры! С учетом корректировки так же оперативно внес изменения. Я полностью доволен работой с этим специалистом!
Ответный отзыв
webdesigner
Александр 
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
9 отзывов
$4
10 баллов
17 лет назад
Логотип в кривых в формате eps
Алексей является довольно хорошим заказчиком и умеет максимально чётко и предельно ясно объяснить задачу. В процессе работы быстро принимает решения и совершенно не торопит при исполнении задачи, что очень понравилось. Работать с Алексеем крайне приятно и интересно, также наблюдается отличное взаимопонимание на уровне заказчик-исполнитель. Оплату труда производит вовремя и наиболее удобным для Вас способом. В общем эмоции от контакта только положительные.
Очень доволен работой этого специалиста! Александр адекватно отреагировал на мои пожелания в отношении заказа и предложил несколько возможных решений задачи без каких-либо упрёков со своей стороны. Все необходимые доработки сделал «в несколько вариантов» с предложением выбрать наиболее лучший вариант – это было очень удобно. Видно, что специалист знает что нужно сделать и как нужно сделать, чтобы получился соответствующий результат. Уделил внимание малейшим мелочам и предложениям со стороны заказчика, что опять же говорит о том, что человек вполне ответственно подходит к реализации поставленной задачи. В общем выполняется всё, что только желается. Я думаю, что работая с Александром заказчики остануться максимально довольны!
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