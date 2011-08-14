SakhIndigo

Константин ----- SakhIndigo

 
48 летРоссия
17 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

Опытная команда веб-разработчиков.

Большой опыт создания интернет-сайтов и систем автоматизации с использованием технологии PHP, MySQL, AJAX, HTML, DHTML, CSS, JavaScript и другими.

Большой опыт работы как в качестве исполнителя, так и заказчика.

PHPJavascriptMySQLHTMLCSSAjax
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