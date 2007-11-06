Написание статей

$250
КопирайтингЗавершен33 заявки409 просмотров
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Требуется несколько Копирайтеров, как с опытом так и без, способных быстро и качественно писать небольшие статьи (приблизительно по 1500 символов). Работы очень много. Предпочтение – разумному соотношению цены и качества!!!

Написание статей
16 лет назад
Amely26
Елена 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранные исполнители
Favory
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
16 лет назад
Заказывала у Марины несколько статей. Профессиональный подход, четкость и исполнительность - это первое что следует отметить в ее работе. Всем рекомендую работать с этим фрилансером.
Отличный заказчик! Прекрасное сотрудничество, четкие укзания и хорошая оплата! Приятно работать с такими заказчиками! 100 баллов! Кроме всего прочего, просто приятный человек в общении.
dulciano
49 летМолдова
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
16 лет назад
Евгения прекрасно выполнила работу. Великолепные статьи написанные профессионалом. Очень довольна выполненной работой, продолжу сотрудничество. Рекомендую.
Оплата четко и в срок.
QavP
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов
16 лет назад
Замечательный исполнитель, все сделано в срок и в лучшем виде.
Потрясающий заказчик. Как потрясет, так потрясет. Ареал обитания: планета Земля. Отличительные черты: Внимательность; Коммуникабельность; Вежливость; Грамотность; Также своевременная оплата. Лицензия на отстрел: не выдается.
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