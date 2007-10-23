Описания игр

Есть сайт с флеш играми, осталось к каждой игре написать 2-3 предложения про саму игру.

Всего примерно 1000 игр. То есть вы включаете игру и пишите про нее.

Что-то вроде такого:

В этой флеш игре вы ходите по ночному городу, заглядывая по пути в развлекательные заведения. Иногда на пути попадаются плохие парни, с которыми нужно будет разобраться.

Тырить описания с других сайтов нельзя, все очень просто пробивается.

Жду предложений по цене. А также 2-3 описания любых игр.