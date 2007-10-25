Рерайт. Срочно! Сегодня!

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КопирайтингЗавершен7 заявок428 просмотров
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Нужен срочный рерайт 50к. Тематика - простая. Просьба указать минимальные расценки, ссылку на портфолио и возможный объем исполнения.

16 лет назад
kristem
44 годаКанада
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранные исполнители
NK1975
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
16 лет назад
1 день
Отлично проделанная работа! Исполнитель не подводит, сдает работу в срок. Всем рекомендую. Сама всегда буду обращаться!
Порядочный заказчик, который точно формулирует задание и своевременно оплачивает выполненную работу. О сотрудничестве остались приятные воспоминания.
FPM
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
259 отзывов(-1)
16 лет назад
Качественно выполнил работу в срок. Буду обращаться еще.
Отличный заказчик. Детально обрисовала задачу. Приятный в общении человек. Моментально расплатилась. Продолжу сотрудничать и всем рекомендую!
Linok
Лина 
40 летСША
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
4 отзыва
16 лет назад
Отличный исполнитель! Сразу понимает, что необходимо сделать. Выполняет качественно и в срок.
Очень приятное сотрудничество. Четкое задание, разумные сроки и оплата без задержек. Рекомендую!
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