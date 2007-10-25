Рерайт. Срочно! Сегодня!

Требуется несколько Копирайтеров, как с опытом так и без, способных быстро и качественно писать небольшие статьи (приблизительно по 1500 символов). Работы очень много. Предпочтение – разумному соотношению цены и качества!!!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен срочный рерайт 50к. Тематика - простая. Просьба указать минимальные расценки, ссылку на портфолио и возможный объем исполнения.
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