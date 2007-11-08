Публикация статей, новостей на сайте

Работа удаленная, не пыльная, идеально для студентов, либо для тех кто хочет подработать!

Задача: Искать в интернете новости (несколько в день) по теме и публиковать на сайте.

Сайт для работы: http://Funsex.ru

Если подписаться на тематические рассылки, то поиск новостей много времени не займет.

Для публикации используется движок DLE (лицензионный), если есть опыт работы с ней это большой +

Бюджет: 5$ за 100 статей, ограничений по кол-ву статей в день нет, главное каждый день и не менее 5 штук.

Если не сможете обновлять каждый день, предупреждайте заранее администрацию проекта.

Знание html и опыт поддержки проектов приветствуется.