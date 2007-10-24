Вообщем так : Нужен копирайтер который сможет сделать аналитическую статью - придется обрабатывать достаточное количество информации и статистики, найти это не сложно, но нужно будет "переварить". Есть узкоспециализированная направленность. это хоккейный клуб "Амур".

Вообщем ТЗ такое. Нужно сравнить начало сезона 2006/2007 и теперешнего.... Конечно сравнение статистики, состава, новостей... вообщем аналитика. Цена 2.5$ за 1000 знаков. До 10 000 знаков... Если найдете, что-то очень интересное можно немного больше. Сравнить ход сезона (т.е. грубо говоря как команда набирала очки), кто был на ведущих ролях (хоккеисты) и немного статистики.

описать проблемы клуба. На пресс-конференциях об этом говорят постоянно. Вообще можно по пресс-конференциям можно многое узнать...

Задание мне кажется для ценителей спорта среди копирайтеров. Если вы любите и смотрите спорт эта статья не покажется для вас тяжелой.

Всю дополнительную информацию готов предоставить в аське.

Пишите ваши контакты (лучше аська) и обговорим все.