Придумать имя сайта

$10
КопирайтингЗакрыт39 заявок826 просмотров
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#1$

сайт-каталог о салонах красоты, фитнесс центрах данного города

возможно будет несколько городов

надо придумать запоминающее имя в зоне .ru

Пишите свои варианты в коментариях, не надо скидывать личные сообщения

для гарантий я выберу 100% ОДНОГО человека

и проверяйте чтобы домен в зоне .RU был СВОБОДЕН

Слово должно быть понятно для русских )

желательно без длинных доменов типа

beatycalatogfitness.ru

16 лет назад
alfahost
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Победитель конкурса
pinions
Максим 
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
Получил удовольствие от участие в конкурсе и, что немаловажно, денежный приз за победу.
Заявки фрилансеров
pinions
Максим 
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
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