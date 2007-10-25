Придумать имя сайта

# 1 — $

сайт-каталог о салонах красоты, фитнесс центрах данного города

возможно будет несколько городов

надо придумать запоминающее имя в зоне .ru

Пишите свои варианты в коментариях, не надо скидывать личные сообщения

для гарантий я выберу 100% ОДНОГО человека

и проверяйте чтобы домен в зоне .RU был СВОБОДЕН

Слово должно быть понятно для русских )

желательно без длинных доменов типа

beatycalatogfitness.ru