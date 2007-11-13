Написать тексты для сайта, 5-10 страниц

Выберите тему по своему усмотрению (аквариумные рыбки, футбол, музыкальные центры, вышивание крестиком, инвестирование, ремонт дома, путешествия - это все для примера, придумайте любую тему по своему усмотрению, что-то, что вам интересно),

придумайте, какие страницы там могут быть,

мне нужны вами написанные уникальные тексты для сайта по этой теме, страниц 5-10, общим объемом около 10 тысяч знаков.

Указывайте, пожалуйста, цену за один сайт и за 10 сайтов (с учетом скидки за объем :-))

Спасибо.