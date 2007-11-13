Написать тексты для сайта, 5-10 страниц

$50
КопирайтингЗавершен15 заявок755 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Выберите тему по своему усмотрению (аквариумные рыбки, футбол, музыкальные центры, вышивание крестиком, инвестирование, ремонт дома, путешествия - это все для примера, придумайте любую тему по своему усмотрению, что-то, что вам интересно),

придумайте, какие страницы там могут быть,

мне нужны вами написанные уникальные тексты для сайта по этой теме, страниц 5-10, общим объемом около 10 тысяч знаков.

Указывайте, пожалуйста, цену за один сайт и за 10 сайтов (с учетом скидки за объем :-))

Спасибо.

Тексты для сайта
16 лет назад
sskyba
Сергей 
52 годаКанада
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранные исполнители
soldatova
Новикова 
51 год
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
2 отзыва
16 лет назад
$50
Серьезный человек, серьезное отношение, лучшие рекомендации
Самые приятные впечатления - общение по делу, требования четкие и ясные.
govgit
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад
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OlgaSvetlova
Ольга 
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
7 отзывов
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Ponka
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
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$20
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