11 статей автомобильной тематики

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Я баннермейкер и у меня часто возникает проблема не хватка времени на придумывание текстов для баннеров. Мне нужен человек который может придумывать оригинальные тексты для баннеров. Обязательно требование к фрилансеру чтобы был ICQ. Чтобы мне ...