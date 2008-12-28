Поисковое продвижение вашего интернет проекта, можно совместно с разработкой.

Опыт продвижения по высоконкурентным запросам типа "Пластиковые окна, грузовые перевозки"

Быстрая оценка стоимости продвижения по каждому ключевому слову.

Гибкая система оплаты в зависимости от позиции в выдаче.

1 - 5 позиция - 110%

6 - 10 позиция - 100%

11 - 20 позиции - 30%

21 - ... позиции - 0%

Аудит сайта (анализ сайта на привлекательность для поисковых систем).

Дизайн и редизайн оптимальный для поисковой системы.

Анализ посещаемости сайта.

Поддержка контекстных рекламных компаний на Яндекс и Google.

Фотосессии товаров для веб сайта - техника своя.

рекомендатели:

руководитель фабрики обуви Роннон - Лев Михайлович тел.: 448-57-72, 447-85-81 www.ronnontk.ru

руководитель медицинского центра Сантэ - Вадим Владимирович тел.: 588-67-78, 517-53-78 www.sante-med.ru

менеджер по рекламе компании Альфа Лайнер - Симбирева Людмила тел.: 775-31-91 www.rzdu.ru

о себе: адекватный, серьезное отношение к работе, внимателен к задачам работодателя, нацелен на долгосрочное сотрудничество.