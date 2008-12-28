Александр Добронравов dobronravovdobronravov
Поисковое продвижение вашего интернет проекта, можно совместно с разработкой.
Опыт продвижения по высоконкурентным запросам типа "Пластиковые окна, грузовые перевозки"
Быстрая оценка стоимости продвижения по каждому ключевому слову.
Гибкая система оплаты в зависимости от позиции в выдаче.
1 - 5 позиция - 110%
6 - 10 позиция - 100%
11 - 20 позиции - 30%
21 - ... позиции - 0%
Аудит сайта (анализ сайта на привлекательность для поисковых систем).
Дизайн и редизайн оптимальный для поисковой системы.
Анализ посещаемости сайта.
Поддержка контекстных рекламных компаний на Яндекс и Google.
Фотосессии товаров для веб сайта - техника своя.
рекомендатели:
руководитель фабрики обуви Роннон - Лев Михайлович тел.: 448-57-72, 447-85-81 www.ronnontk.ru
руководитель медицинского центра Сантэ - Вадим Владимирович тел.: 588-67-78, 517-53-78 www.sante-med.ru
менеджер по рекламе компании Альфа Лайнер - Симбирева Людмила тел.: 775-31-91 www.rzdu.ru
о себе: адекватный, серьезное отношение к работе, внимателен к задачам работодателя, нацелен на долгосрочное сотрудничество.
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