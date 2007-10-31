Здравствуйте. Срочно нужно написать контент (текст) для страниц сайта рекламного агентства. Обьем - 25000 - 50000 знаков. Опыт работы в написании текстов рекламной тематики обязательно. Если у Вас есть желание выполнить эту работу - icq 177626682. По ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Написание текстов на различные тематики.
Относительно невысокий уровень оплаты компенсируется огромными объемами работ и невысокой сложностью.
Условия:
- Полное отсутствия плагиата. Всю информацию излагаете ТОЛЬКО своими словами
- Грамотность, умение связно излагать свои мысли
Со своей стороны обещаю:
- Порядочность
- Предоставление свободного графика выполнения без жесткого контроля
- Невысокую сложность работ
- Любые консультации
Оплата:
0.35 у.е./1000 символов с пробелами
Работа также будет полезна начинающим контентщикам. Постоянный поток заданий без длительных перерывов и разнообразие тематик способствуют тренировке необходимых навыков в написании текстов. Я всегда готов указать на недочеты и ответить на любые вопросы.
Пожалуйста отсылайте Ваши предложения на почту. Комментарии и личные сообщения на сайте могут остаться непрочитанными.
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