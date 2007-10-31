Написание текстов на различные тематики.

Относительно невысокий уровень оплаты компенсируется огромными объемами работ и невысокой сложностью.

Условия:

- Полное отсутствия плагиата. Всю информацию излагаете ТОЛЬКО своими словами

- Грамотность, умение связно излагать свои мысли

Со своей стороны обещаю:

- Порядочность

- Предоставление свободного графика выполнения без жесткого контроля

- Невысокую сложность работ

- Любые консультации

Оплата:

0.35 у.е./1000 символов с пробелами

Работа также будет полезна начинающим контентщикам. Постоянный поток заданий без длительных перерывов и разнообразие тематик способствуют тренировке необходимых навыков в написании текстов. Я всегда готов указать на недочеты и ответить на любые вопросы.

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