Написание текстов

КопирайтингЗакрыт42 заявки625 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Написание текстов на различные тематики.

Относительно невысокий уровень оплаты компенсируется огромными объемами работ и невысокой сложностью.

Условия:

- Полное отсутствия плагиата. Всю информацию излагаете ТОЛЬКО своими словами

- Грамотность, умение связно излагать свои мысли

Со своей стороны обещаю:

- Порядочность

- Предоставление свободного графика выполнения без жесткого контроля

- Невысокую сложность работ

- Любые консультации

Оплата:

0.35 у.е./1000 символов с пробелами

Работа также будет полезна начинающим контентщикам. Постоянный поток заданий без длительных перерывов и разнообразие тематик способствуют тренировке необходимых навыков в написании текстов. Я всегда готов указать на недочеты и ответить на любые вопросы.

Пожалуйста отсылайте Ваши предложения на почту. Комментарии и личные сообщения на сайте могут остаться непрочитанными.

16 лет назад
aeternus
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Контент для сайта рекламного агентства

    $500

    Здравствуйте. Срочно нужно написать контент (текст) для страниц сайта рекламного агентства. Обьем - 25000 - 50000 знаков. Опыт работы в написании текстов рекламной тематики обязательно. Если у Вас есть желание выполнить эту работу - icq 177626682. По ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Описание систем интернет платежей

    $250

    Требуются уникальные описания систем электронных денег: Evocash, iKobo, ePassporte, GoldMoney, NETeller, Open Market, First Virtual, NetCash, NetChex, Liberty Reserve, Ecocard, InterBill, Digicash, CyberCash, Limonex, NetPay, V-Money, D-Carat, NetBill, E-cash, CyberCoin, BidPay, 2Checkout, EMO, GIROPAY, UKASH, ...

    Копирайтинг3 исполнителя
    Закрыт
    16 лет назад

  • Статья в журнал

    $6

    Необходима статья, описывающая ИТ компанию. Будет размещена в журнале для руководителей компаний. Некоторые описания проектов и информацию дадим. Переоткрыт ради сделавшей работу через ЛС. Больше через ЛС даже не отвечаю.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Переработка бессвязного текста и вставка его в html

    Есть текст для сайта, сделанный программой с расстановкой ключевых слов. Нужно переработать этот текст в более удобоваримый согласно ТЗ, затем вставить этот текст в код страниц сайта согласно ТЗ. Каркасы сайтов уже готовы. ...

    HTML
    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • ТЗ промо-сайта

    $50

    Необходимо написать ТЗ для промо-сайта. Просьба обращаться только профессионалов (с образцом ТЗ). Более подробная информация в приложении.

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Статьи на темы строительства

    Необходимы статьи на строительные темы. Цены от 2,5 до 5 долларов в зависимости от сложности. Безопасный уровень работ. Подробности на адрес: [email protected] Рассматривать постоянно "приват" или "аккаунунт" мне неудобно.

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Ключевые слова и фразы.Описание сайта.

    Необходимо придумать:Ключевые слова и фразы.Описание сайта.Статьи.Названия ссылок и описание к ним. сайт winrus.ru. В первую очередь интересует описание ссылок для сайта и названия к ним - 100 штук(уникальных) Пишите по ICQ 425-469-431

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Написать тексты для сайта, 5-10 страниц

    $50

    Выберите тему по своему усмотрению (аквариумные рыбки, футбол, музыкальные центры, вышивание крестиком, инвестирование, ремонт дома, путешествия - это все для примера, придумайте любую тему по своему усмотрению, что-то, что вам интересно), придумайте, какие страницы ...

    Тексты для сайта
    Копирайтинг4 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад