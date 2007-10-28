Описание систем интернет платежей

Требуются уникальные описания систем электронных денег: Evocash, iKobo, ePassporte, GoldMoney, NETeller, Open Market, First Virtual, NetCash, NetChex, Liberty Reserve, Ecocard, InterBill, Digicash, CyberCash, Limonex, NetPay, V-Money, D-Carat, NetBill, E-cash, CyberCoin, BidPay, 2Checkout, EMO, GIROPAY, UKASH, E-gold, Technocash, Digimoney Paritate,

F-PAY, SFIpay, vip-pay, FriendlyPay, GreenZap, Speedywallet, Click2Pay, Paysafecard, FirePay

UniClear.

Порядок работы: Вы сообщаете мне через внутреннюю почту этого сайта о том, какую систему Вы готовы описать. Я подтверждаю, что она не описывается кем то еще и Вы приступаете к описанию. Далее присылаете Вашу работу для оценки. Возможны варианты:

Все ОК, значит сразу оплачиваю работу. Надо доработать, сообщаю, что нужно доработать. Вы взяли чужой материал, Ваше описание написано "плохим" языком, использованы устравшие данные с какого-то русскоязычного ресурса, работа не оплачивается.

План описания систем Интернет-платежей.

(кол-во знаков примерное и окончательно определяется автором)

Действующая система

1) Вводная часть (логотип системы, ссылка на сайт, краткое описание системы) – до 1000 знаков

2) История возникновения системы (включая информацию о создателях системы, текущих владельцах, месте расположения) – до 1000 знаков

3) Возможности системы (что с ее помощью можно оплатить) – до 1000 знаков

4) Преимущества и особенности системы, включая действующие тарифы – до 2000 знаков

5) Процедура регистрации (пошаговая со скриншотами) – до 2000 знаков

6) Заключение (авторские выводы о работе системы, без явного негатива) – до 500 знаков

Не действующая система (закрытая)

1) Вводная часть (логотип системы, ссылка на бывший сайт, краткое описание системы) – до 1000 знаков

2) История возникновения системы (включая информацию о создателях системы, последних владельцах, последнем месте расположения) – до 1000 знаков

3) Закат системы (причины и желательно хроника закрытия системы)

4) Заключение (авторские выводы о причинах неудачи, без явного негатива) – до 500 знаков

Каждая система от 3000 до 6000 символов, оплата 3 WMZ за 1000 знаков без пробелов, после одобрения и корректировок при необходимости, срок рассмотрения материала до 5 раб. дней.

Также нужны описание русскоязычных систем: RuPay, MoneyMail, Рапида, E-port, Кассир, Монета.Ру, Кредит Пилот, СИПС, MODDUS, RusIP, Платежные системы, Музыкальная Карта, Rambler Plus, НТПС за них оплата 1.8 WMZ за 1000 знаков без пробелов.