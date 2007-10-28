Описание систем интернет платежей

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Я баннермейкер и у меня часто возникает проблема не хватка времени на придумывание текстов для баннеров. Мне нужен человек который может придумывать оригинальные тексты для баннеров. Обязательно требование к фрилансеру чтобы был ICQ. Чтобы мне ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуются уникальные описания систем электронных денег: Evocash, iKobo, ePassporte, GoldMoney, NETeller, Open Market, First Virtual, NetCash, NetChex, Liberty Reserve, Ecocard, InterBill, Digicash, CyberCash, Limonex, NetPay, V-Money, D-Carat, NetBill, E-cash, CyberCoin, BidPay, 2Checkout, EMO, GIROPAY, UKASH, E-gold, Technocash, Digimoney Paritate,
F-PAY, SFIpay, vip-pay, FriendlyPay, GreenZap, Speedywallet, Click2Pay, Paysafecard, FirePay
UniClear.
Порядок работы: Вы сообщаете мне через внутреннюю почту этого сайта о том, какую систему Вы готовы описать. Я подтверждаю, что она не описывается кем то еще и Вы приступаете к описанию. Далее присылаете Вашу работу для оценки. Возможны варианты:
Все ОК, значит сразу оплачиваю работу. Надо доработать, сообщаю, что нужно доработать. Вы взяли чужой материал, Ваше описание написано "плохим" языком, использованы устравшие данные с какого-то русскоязычного ресурса, работа не оплачивается.
План описания систем Интернет-платежей.
(кол-во знаков примерное и окончательно определяется автором)
Действующая система
1) Вводная часть (логотип системы, ссылка на сайт, краткое описание системы) – до 1000 знаков
2) История возникновения системы (включая информацию о создателях системы, текущих владельцах, месте расположения) – до 1000 знаков
3) Возможности системы (что с ее помощью можно оплатить) – до 1000 знаков
4) Преимущества и особенности системы, включая действующие тарифы – до 2000 знаков
5) Процедура регистрации (пошаговая со скриншотами) – до 2000 знаков
6) Заключение (авторские выводы о работе системы, без явного негатива) – до 500 знаков
Не действующая система (закрытая)
1) Вводная часть (логотип системы, ссылка на бывший сайт, краткое описание системы) – до 1000 знаков
2) История возникновения системы (включая информацию о создателях системы, последних владельцах, последнем месте расположения) – до 1000 знаков
3) Закат системы (причины и желательно хроника закрытия системы)
4) Заключение (авторские выводы о причинах неудачи, без явного негатива) – до 500 знаков
Каждая система от 3000 до 6000 символов, оплата 3 WMZ за 1000 знаков без пробелов, после одобрения и корректировок при необходимости, срок рассмотрения материала до 5 раб. дней.
Также нужны описание русскоязычных систем: RuPay, MoneyMail, Рапида, E-port, Кассир, Монета.Ру, Кредит Пилот, СИПС, MODDUS, RusIP, Платежные системы, Музыкальная Карта, Rambler Plus, НТПС за них оплата 1.8 WMZ за 1000 знаков без пробелов.
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