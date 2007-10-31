Переработка бессвязного текста и вставка его в html

Есть текст для сайта, сделанный программой с расстановкой ключевых слов. Нужно переработать этот текст в более удобоваримый согласно ТЗ, затем вставить этот текст в код страниц сайта согласно ТЗ. Каркасы сайтов уже готовы. Требования: уметь быстро и креативно переделывать тексты и хорошо знать html код. Стоимость работ: переделка текста - около 100 предложений плюс вставка текста и ключевых фраз в код 20 страниц сайта = 35 долл за 20-ти стр. сайт. Оплата за каждый сайт отдельно. При знании html кода и копирайтинга работа над одним сайтом занимает 7-8 рабочих часов. Тема - эротика.