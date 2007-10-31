Переработка текста

$1000
КопирайтингЗакрыт43 заявки683 просмотра
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Требуется грамотно переработать объем текста на тематику «Недвижимость в Болгарии», сделав упор на ключевые слова/словосочетания.

Приблизительное кол-во страниц: 20-30

Телефон: (903) 665-35-58, Лесин Игорь

16 лет назад
g3
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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