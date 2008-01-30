Работа над контентом сайта (срочно)

Срочно необходим копирайтер для работы над контентом сайта, рекламным буклетом и материалами для партнеров и коммерческих представителей. Нужен дерзкий, цепкий и запоминающийся аффтар: будем менять стандарты написания деловых текстов.

Если Вам это интересно,присылайте примеры Ваших текстов!