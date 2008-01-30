Работа над контентом сайта (срочно)

КопирайтингЗавершен15 заявок391 просмотр
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Срочно необходим копирайтер для работы над контентом сайта, рекламным буклетом и материалами для партнеров и коммерческих представителей. Нужен дерзкий, цепкий и запоминающийся аффтар: будем менять стандарты написания деловых текстов.

Если Вам это интересно,присылайте примеры Ваших текстов!

16 лет назад
LexPro
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
Выбранный исполнитель
ilya_m
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
Самые наилучшие впечатления от совместной работы. Все было выполнено в срок, профессионально и в соответствии с нашими пожеланиями. Что важно, Илья очень внимательно отнеся к нашим пожеланиям и замечаниям, а также предложил свои интересные варианты. Ну и самое главное слоган: он пришёлся по душе и руководству, и клиентам, многие клиенты его уже цитируют! Еще раз пользуясь случаем, выражаем огромную благодарность Илье и, безусловно, будем продолжать сотрудничество.
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