Необходимо написать текст для сайта

Здравствуйте. Срочно нужно написать контент (текст) для страниц сайта рекламного агентства. Обьем - 25000 - 50000 знаков. Опыт работы в написании текстов рекламной тематики обязательно. Если у Вас есть желание выполнить эту работу - icq 177626682. По ...
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Нужен оригинальный текст под раскрутку сайта жалюзи.
Запросы :жалюзи, рольставни.
В основном текст для главной страницы.
сайт в процессе создания:
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