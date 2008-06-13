Перепечатка новостных статей

$250
КопирайтингЗавершен6 заявок409 просмотров
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Перепечатка новостных статей уникальным текстом телекоммуникационной тематики (источники будут предоставлены) в среднем 2000 (+-1000) знаков каждая с картинками.

Работа и обработка статей в интерфейсе Joomla. Обновление не реже 1 раз в 2 дня, лучше каждый день. Источники будут предоставлены, поиск собственных приветствуется.

Не менее 150 новостей в месяц.

Условие. Для граждан РФ и Белоруссии (вне зависимости от места прописки) официальное трудоустройство в Московской компании, как по трудовой книжке, так и по договору подряда (по совместительству). Оплата услуг считается ежемесячным окладом. Выплата производится в соответствии с ТК РФ на расчетный счет в любом банке в рублях. Приезжать в Москву для оформления договора не обязательно.

Сотрудничество длительное, не менее чем на 3 месяца.

Заявка на участие должна состоять из:

1) Региона проживания

2) месячного оклад в $ за который вы готовы взяться за указанную работу.

3) краткого описания вашего опыта работы на аналогичной должности.

Заявки не по форме сразу удаляются.

16 лет назад
inoline
39 летСербия
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Amely26
Елена 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
16 лет назад
$180
Больше полугода отличной совместной работы! Быстрая и качественная работа!
Мой самый любимый работодатель. Великолепное общение, всегда своевременная оплата и просто чудесная совместная работа. Евгений - это человек, от работы с кторым, одно удовольствие.
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