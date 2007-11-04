Информация об организации

Есть справочник организаций, для каждой организации необходимо придумать оригинальное (не скопированное) описание, чем она занимается, что она производит и т.д.

Описание должно содержать не менее 500 символов, для облегчения составления описания у некторых организаций есть сайты, на которые можно зайти и посмотреть информацию об их деятельности или продукции.

Для начала нужно составить 500 описаний. Если мне понравится работа, и роботник согласится на дальнейшее сотрудничество, то тогда я предложу заполнять весь справочник 10 тыщ организаций.

Сроки исполнения:

Чем быстрее тем лучше... Допустим 500 организаций - неделя