Креатив концепция промо-сайта. Не ТЗ!

Здравствуйте! Есть молодой медицинский сайт, на который нужно каждый день добавлять от 5 до 10 новостей по тематике сайта. Плагиат новостей с других источников интернета не интересует. Принцип работы: Вы заходите на новостные сайты которые выбираете ...