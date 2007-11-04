Постоянный поиск/добавление новостей

$60
КопирайтингЗакрыт13 заявок358 просмотров
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Тематика - обеспечение безопасности. Урл проекта - http://www.sec4all.ru . В день набегает примерно 5-6 новостей. Особо искать и не надо, обычно это пресс-релизы от компаний и яндекс-новости с соответствующими запросами. Требуется базовые знания хтмл и желательно знание joomla. Рерайтить и копирайтить не надо, просто копи-паст. Желательно постоянное нахождение в аське с 9 утра по москве до 19 вечера.

От вас жду в личку информацию о себе + условия.

P.S. : дабы не было недоразумений - оглашённый бюджет является месячным.

16 лет назад
vasyOK
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
sergey2829
43 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
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