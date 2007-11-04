Постоянный поиск/добавление новостей

Есть справочник организаций, для каждой организации необходимо придумать оригинальное (не скопированное) описание, чем она занимается, что она производит и т.д. Описание должно содержать не менее 500 символов, для облегчения составления описания у некторых организаций есть сайты, ...
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Тематика - обеспечение безопасности. Урл проекта - http://www.sec4all.ru . В день набегает примерно 5-6 новостей. Особо искать и не надо, обычно это пресс-релизы от компаний и яндекс-новости с соответствующими запросами. Требуется базовые знания хтмл и желательно знание joomla. Рерайтить и копирайтить не надо, просто копи-паст. Желательно постоянное нахождение в аське с 9 утра по москве до 19 вечера.
От вас жду в личку информацию о себе + условия.
P.S. : дабы не было недоразумений - оглашённый бюджет является месячным.
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