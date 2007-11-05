Написание текстов для рекламного агентства

Есть справочник организаций, для каждой организации необходимо придумать оригинальное (не скопированное) описание, чем она занимается, что она производит и т.д. Описание должно содержать не менее 500 символов, для облегчения составления описания у некторых организаций есть сайты, ...
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2000-4000 знаков в раздел, 10-16 разделов. Портфолио с текстами для рекламных агентств. Срочно. Текст должен быть запоминающийся, с заголовками
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