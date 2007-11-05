Рерайт описаний авто

привет

я:

- даю список авто

- оплачиваю работу

вы:

- собираете инфу (достаточно краткого описания, характеристик, салон, экстерьер, особенности, достоинства и недостатки)

- делаете рерайт (не требуется капитальный рерайт, т.к. довольно тяжело выполнить подобную работу для этой темы ..)

пишите, пожалуйста, цену за рерайт описания одной авто и за рерайт описаний от 100 авто

беде рад сотрудничать с выбранный исполнителем и в дальнейшем (в случае хорошего соотношения цена/качество)

спасибо за внимание