Рерайт описаний авто

КопирайтингЗакрыт21 заявка384 просмотра
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привет

я:

- даю список авто

- оплачиваю работу

вы:

- собираете инфу (достаточно краткого описания, характеристик, салон, экстерьер, особенности, достоинства и недостатки)

- делаете рерайт (не требуется капитальный рерайт, т.к. довольно тяжело выполнить подобную работу для этой темы ..)

пишите, пожалуйста, цену за рерайт описания одной авто и за рерайт описаний от 100 авто

беде рад сотрудничать с выбранный исполнителем и в дальнейшем (в случае хорошего соотношения цена/качество)

спасибо за внимание

16 лет назад
mysterniak
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
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