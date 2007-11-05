Придумать название для сайта

Нужно придумать название для нескольких англоязычных сайтов в зоне СOM:

1. Аналог lifehacker.com (tech tips)

2. Аналог engadget.com (gadgets)

3. Аналог mashable.com (social networks blog)

4. Аналог smashingmagazine.com (web design magazine)

5. Аналог download.com

6. Аналог hotscripts.com

7. Развлекательный сайт

стоимость каждого домена 10-20$

требования:

1. домен должен быть свободен (проверить можно здесь http://www.domaintools.com/) или принадлежать вам

2. дефисы и цифры в названии не желательны

за каждый домен 10-20$

варианты наверное лучше писать в личку, хорошие домены могут еще кому нибудь понравиться