Студии для постоянного сотрудничества требуется сценарист с креативным мышлением . сценарии для аудиороликов, видеороликов. порядок работы : мы отсылаем бриф заполненный клиентом >> получаем от Вас минимум два варианта сценария > предоставляем их заказчику на выбор, после одобрения оплачиваем Вам 100% и работаем дальше, если Ваш сценарий не выбран мы обязательно вышлем выбранную работу, что бы Вы не усомнились в нашей порядочности. под сценарии присланные Вами но неодобренные(вторые варианты) наши менеджеры будут искать клиентов! что бы труд не пропал зря . пишите на почту [email protected] / Бриф для первой работы прикреплён.