Разработка концепции кофейни Авиатор

Здравствуйте, Мы собираемся выпускать бесплатную районную газету в Санкт-Петербурге, требуется придумать интересное название. Хотелось бы чтобы оно было осмысленным, не более двух слов, и главное - не было уже зарегистрировано (не важно в каком городе). Изначально газета ...
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Нужно разработать концепцию для кафе под рабочим названием АВИАТОР. Нужна легенда, фишки и
другой креатив, который можно использовать в интерьере и работе кафе. Тема концепции аваиция, самолеты, летчики, развитие авиации. Прдумать рабочие названия для блюд, напитков, коктелей, разделы меню. В общем море работы
для настоящего креатора )
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