Уникализировать статьи

исходные данные:

1. текст - около 2000 символов

2. набор ссылок

требуется:

1. из исходного текста получить 50 новых текстов путем замены в каждом предложении одного или нескольких слов (ЭТО НЕ РЕРАЙТ, ПРОСТО СЛЕГКА УНИКАЛИЗИРОВАННЫЙ ВАРИАНТ СТАТЬИ)

2. органично вставить в каждый текст 2 случайные ссылки

На выходе должно получиться 50 текстов с 2-мя ссылками в каждом.

Сроки - 2 дня, оплата wm или яндекс деньги.

Бюджет укажите сами.

Получится хорошо будет длительное сотрудничество.