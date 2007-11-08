Придумать название для районной газеты

Здравствуйте,

Мы собираемся выпускать бесплатную районную газету в Санкт-Петербурге, требуется придумать интересное название.

Хотелось бы чтобы оно было осмысленным, не более двух слов, и главное - не было уже зарегистрировано (не важно в каком городе). Изначально газета будет выходить по Московскому району, возможно обыграть это или какое-то общее название (пример: "Мой район"). Перечень зарегистрированных названий в прикрепленном файле.

Выбранному варианту гарантирую небольшое материальное поощрение переводом по WebMoney или наличными.