Придумать название для Media-компании

Здравствуйте, Мы собираемся выпускать бесплатную районную газету в Санкт-Петербурге, требуется придумать интересное название. Хотелось бы чтобы оно было осмысленным, не более двух слов, и главное - не было уже зарегистрировано (не важно в каком городе). Изначально газета ...