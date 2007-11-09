Нужно придумать название форумов и их описание.

# 1 — $

Нужно придумать название форумов и подфорумов и их описание для сноубордического форума (будет форум IPB)..

Описание должно быть не менее 3х строк. Чтоб красиво смотрелось. И ненадо много форумов! чтоб все в меру было!

пример сноуборд форума: http://www.snowboarding.com.ua/forum/

Лучший получит 5$.