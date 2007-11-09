Написание статей

КопирайтингЗакрыт28 заявок509 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется написание уникальных оптимизированных статей (2000-3000 символов) тематика гидромассажные бассейны и сауны. Ключевые слова предоставлю.

Портфолио обязательно. Жду предложений .

Написание статей
16 лет назад
m-vanna
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
  • Похожие заказы

  • Нужно придумать название форумов и их описание.

    $5

    Нужно придумать название форумов и подфорумов и их описание для сноубордического форума (будет форум IPB).. Описание должно быть не менее 3х строк. Чтоб красиво смотрелось. И ненадо много форумов! чтоб все в меру было! пример сноуборд форума: ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Придумать название для Media-компании

    $25

    Объявляется конкурс на лучшее название для Media-компании. Компания будет заниматся созданием, продвижением сайтов. Тебования: 1. Домен должен находится в зоне .COM 2. Домен должен быть свободен 3. Название должно быть со смыслом 4. Желательно в названии не должен ...

    Копирайтинг31 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка концепции кофейни Авиатор

    $500

    Нужно разработать концепцию для кафе под рабочим названием АВИАТОР. Нужна легенда, фишки и другой креатив, который можно использовать в интерьере и работе кафе. Тема концепции аваиция, самолеты, летчики, развитие авиации. Прдумать рабочие названия для блюд, ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Придумать название для районной газеты

    $7

    Здравствуйте, Мы собираемся выпускать бесплатную районную газету в Санкт-Петербурге, требуется придумать интересное название. Хотелось бы чтобы оно было осмысленным, не более двух слов, и главное - не было уже зарегистрировано (не важно в каком городе). Изначально газета ...

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Уникализировать статьи

    исходные данные: 1. текст - около 2000 символов 2. набор ссылок требуется: 1. из исходного текста получить 50 новых текстов путем замены в каждом предложении одного или нескольких слов (ЭТО НЕ РЕРАЙТ, ПРОСТО СЛЕГКА УНИКАЛИЗИРОВАННЫЙ ВАРИАНТ СТАТЬИ) 2. органично вставить ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Придумать название для кофейни в г.Ярославль

    $100

    Кофейня в центре г.Ярославля на Ярославском Арбате ул.Кирова. Целевая аудитория - тусовщики и молодежь. Летом - иностранные туристы. Так как у нас есть очень успешное заведение САМОЛЕТ появилась мысль привязать к нему кофейню ПИЛОТ или АВИАТОР. ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Статьи для сайта мужских аксессуаров, запонок

    $50

    Требуется написать статьи для сайта мужских аксессуаров, прмиущественно запонок. История запонок, выбор запонок, запонки известных людей, тенденции моды мужских аксессуаров - запонки и др. сайт Zapzap.ru несколько слабеньких статей на сайте уже есть. Нужно - интересный востребованный ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Придумать слоган

    Требуется слоган для компании, занимающейся транспортной энергетикой. Слоган должен отражать термины: транспортная компания, малая энергетика. Несколько вариантов. Бюджет от $20.

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Редактирование и правка текста (эрос)

    Редактирование и правка больших объёмов текста эротического содержания. Текст будет сгенерирован программой, нужно только расставить окончания, слова-связки и ключевые фразы. Стоимость редакции блока текста из 100 предложений (1 предложение состоит из 18-22 слов) составляет 25 ...

    Копирайтинг48 заявок
    Закрыт
    16 лет назад