Реврайтинг сайта

Нужно: 20 000 знаков без пробелов на тему строительства загородных деревянных домов и коттеджей. Качественный, продающий текст. Заголовки, грамотная типографика, A.I.D.A, списки и другие правила хорошего копирайтинга. Использование указанных ключевых слов (SEO копирайтинг). В будущем все будет ...
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Есть сайт оригинал и скопированный сайт. Нужно реврайтить тексты на скопированном сайте. Оставить смысл тот же, но поменять текст. Объем - около 50-100 тыс символов. С выбранным копирайтером планируется установить длительное сотрудничество. Основные критерии: грамотность и живость текста. Пишите и обязательно указывайте цену за 1000 знаков.
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