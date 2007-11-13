Статьи для ИТ-журнала

Для работы над ежеквартальным изданием, посвященном новинкам бытовой, аудио, видео, компьютерной технике требуется 2 журналиста - ведущий (главный редактор) и редактор. Издание на русском и украинском языках (синхронные версии), объем 46 страниц. Суть работы: вы получаете темы для написания статей, вводные данные и в нужном аспекте раскрываете тему, основываясь на позиции, что все это вы делаете для обычного обывателя.

Гибкий рабочий график. За первый (пилотный) номер предлагается следующая компенсация: главред – 1200 USD, редактор – 800 USD. В дальнейшем, по результатам работы, ставка может быть повышена. Было бы не плохо, чтоб вас, журналистов, сразу было двое, и вы представляли собой сработавшуюся команду, хотя это не обязательно.

Место жительства Киев – приоритет.

Кому данное предложение интересно, пожалуйста, пишите, отвечу всем.