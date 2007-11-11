Написать небольшой текст

КопирайтингЗакрыт20 заявок416 просмотров
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Необходимо написать рекламный текст для Астраханского сайта знакомств. http://astralove.ru

Ну в общем мы хотим платить за размещение у нас на сайте фотографий аудио и видео материалов за ведение блога и т. д. дабы сподвигнуть людей регистрироваться...

Текст нужен небольшой но прям в точку....

И нужно из этого текста выбрать буквально одно предложение чтобы воткнуть его в баннер в небольшую рекламку и т.д.

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16 лет назад
yupopov
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
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