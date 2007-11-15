Придумать идеи для продвижения проекта

$50
КопирайтингЗакрыт6 заявок418 просмотров
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#1$

Объявляется конкурс для проекта www.SmartHide.com!

Трубется:

1. Придумать идеи для продвижение проекта.

2. Придумать какие будут полезные сервисы для привлечения клиентов. (Для примера сервис SpeedTest клиент заходит на Flash-карту мира, нажимает на одни из наших серверов и тестирует скорость, тем выбирая для себя самый быстрый сервер. Или допустим как пример whois. Клиент заходит смотрит все данные о своем компьютере и провайдере.)

За одну хорошую идею которую можно будет с толком воплотить в жизнь готовы заплатить $50. Идей может быть много.

Варианты принимаем в комментариях (они скрыты для просмотра).

P.S. Проект расчитан на не русскую публику (на Америку, Европу, Азию), тоесть в рунете его развивать не имеет смысла.

16 лет назад
gedeon
Ruslan 
NaN летРоссия
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
7 отзывов
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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