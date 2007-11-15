Заполнить разделы сайта информацией

Дадим тему, немного данных. Новички, даже не пытайтесь. Не тратьте свое и мое время Еще надо красиво оформить. открыто ради three
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На новый сайт по изготовлению ключей и продаже замков необходимо написать контент по списку тем. Сайт простой и маленький - 10-15 страниц.
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