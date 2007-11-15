Статьи про недвижимость

КопирайтингЗакрыт30 заявок322 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищу копирайтера который может писать статьи про Недвижимость. Необходимо написать 3 стаьи про недвижимость по 2000 символов каждая. Оплата 4$ за 1000 символов. Оставляется свои контакты (лучше аську) и я с вами свяжусь.

16 лет назад
seompsons
Сергей 
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
  • Похожие заказы

  • Придумать идеи для продвижения проекта

    $50

    Объявляется конкурс для проекта www.SmartHide.com! Трубется: 1. Придумать идеи для продвижение проекта. 2. Придумать какие будут полезные сервисы для привлечения клиентов. (Для примера сервис SpeedTest клиент заходит на Flash-карту мира, нажимает на одни из наших серверов и ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Придумать 20 заголовков+описаний к статьям

    $10

    Нужно придумать 20 заголовков и описаний к статьям (сами статьи ещё не написаны, они будут писаться по вашим заголовкам). Тематика статей - эдалт, эротика, порно. Сами статьи - познавательные.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Написание пресс-релиза.

    Необходимо написать пресс-релиз по новому проекту. Тематика webmoney. Вам будут даны некоторые преимущества нашего сервиса перед конкурентами.

    Копирайтинг23 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Статьи для ИТ-журнала

    $2000

    Для работы над ежеквартальным изданием, посвященном новинкам бытовой, аудио, видео, компьютерной технике требуется 2 журналиста - ведущий (главный редактор) и редактор. Издание на русском и украинском языках (синхронные версии), объем 46 страниц. Суть работы: ...

    Копирайтинг30 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Написать небольшой текст

    Необходимо написать рекламный текст для Астраханского сайта знакомств. http://astralove.ru Ну в общем мы хотим платить за размещение у нас на сайте фотографий аудио и видео материалов за ведение блога и т. д. дабы сподвигнуть ...

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Реврайтинг сайта

    Есть сайт оригинал и скопированный сайт. Нужно реврайтить тексты на скопированном сайте. Оставить смысл тот же, но поменять текст. Объем - около 50-100 тыс символов. С выбранным копирайтером планируется установить длительное сотрудничество. Основные критерии: грамотность ...

    Копирайтинг49 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Копирайтинг. Деревянные дома и коттеджи

    $250

    Нужно: 20 000 знаков без пробелов на тему строительства загородных деревянных домов и коттеджей. Качественный, продающий текст. Заголовки, грамотная типографика, A.I.D.A, списки и другие правила хорошего копирайтинга. Использование указанных ключевых слов (SEO копирайтинг). В будущем все будет ...

    Копирайтинг24 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Название для Веб студии

    $15

    Требуеться придумать название для веб студии. Название должно быть креативное, простое и легко запоминающееся. Также желательно предоставит отчет по свободным/занятым доменам. Жду от Вас идей.

    Копирайтинг22 заявки
    Закрыт
    16 лет назад