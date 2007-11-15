Написание ТЗ под сайт на базе cms drupal

Тема - написание ТЗ для переезда существующего сайта на новую cms

1- есть работающий сайт

2- есть cms drupal

необходимо сделать анализ обоих и вывести ТЗ для программиста

Важно понять, что в drupal уже есть и чего не хватает ( версия для экспериментов установлена)

Это должно быть такое ТЗ, которое не оставит после себя вопросов. Ну, если вы профи, что вам говорить.

от Вас:

хороший опыт написаний ТЗ и желательны знания cms drupal

пишите пожалуйста сразу на

[email protected]

ВАЖНО

тема письма – ТЗ drupal

1. укажите количество выполненных вами подобных работ по написанию ТЗ.

2. примерную стоимость и сроки работы

3. вопросы, если они возникли.

я отвечу письмом где укажу о каком ресурсе идет речь

предложения типа: пишите сделаем, останутся без внимания.