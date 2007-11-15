Придумать описания героев

Дадим тему, немного данных. Новички, даже не пытайтесь. Не тратьте свое и мое время Еще надо красиво оформить. открыто ради three
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Магазину «СуперГероев» требуются копирайтеры. Необходимо придумывать описания героев.
Вы должны:
— Знать героев кино, мультфильмов, комиксов
— Грамотно писать, владеть стилем.
— Уметь искать и проверять информацию.
— Читать тексты на английском языке.
— Выполнять работу в установленные сроки.
Работа удаленная. Обсуждение начинается после письма
с выполненным тестовым заданием и резюме в почтовом ящике.
ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ: http://forum.superheroes.ru/viewtopic.php?id=25
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