Придумать описания героев

$250
КопирайтингЗакрыт6 заявок505 просмотров
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Магазину «СуперГероев» требуются копирайтеры. Необходимо придумывать описания героев.

Вы должны:

— Знать героев кино, мультфильмов, комиксов

— Грамотно писать, владеть стилем.

— Уметь искать и проверять информацию.

— Читать тексты на английском языке.

— Выполнять работу в установленные сроки.

Работа удаленная. Обсуждение начинается после письма

с выполненным тестовым заданием и резюме в почтовом ящике.

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ: http://forum.superheroes.ru/viewtopic.php?id=25

16 лет назад
superheroes
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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