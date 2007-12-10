Рерайт 90 статей

Нужен человек (возможно несколько) для рерайта 90 статей.

Оплата 0,5$ за 1000 знаков без пробелов. Рерайт не сложный. Можно справится за 1-2 дня.

Для примера жду рерайт такого текста (не в личку, пишите в своем предложении в проекте) для оценки Вашых возможностей.

"Автоматическое приготовление

Наличие рецептов автоматического приготовления различных блюд. Часто встречающиеся рецепты приготовления блюд запрограммированы - достаточно набрать на табло печи вид продукта и его вес, а печка сама установит оптимальное время и мощность.

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