Требуется рерайт статей про кофе

КопирайтингЗакрыт8 заявок502 просмотра
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#1$

цена за статью 2-3 тысячи знаков 1-1.5 вмз в зависимости от скорости и обьема

статей уже около 250+ и требуются новые

по всем вопросам в аську 319 408 371

16 лет назад
iam123
М 
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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