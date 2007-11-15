Копирайт для сайта интернет-агентства

$300
КопирайтингЗакрыт21 заявка377 просмотров
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Нужен очень качественный копирайт для обновленного сайта интернет-агентства.

Требования по качеству на основе примеров:

Нужен копирайт для страницы

www.activemedia.by/servic.., объем примерно такой же, возможно увеличение объема не более чем в 2 раза.

На что нужно ориентироваться, примеры по стилю:

www.adv.ru/

www.adv.ru/projects/index..

ony.ru/services/id/

www.artlebedev.ru/studio/..

На что не нужно ориентироваться:

www.activemedia.by/servic.. данный текст оцениваю на 4-, а должно быть 5 или 5+

Требования, еще раз:

Средний текст не интересует, это должно быть вкусно, свежо, должно цеплять, нужен такой текст, чтобы вызывал эмоции и его хотелось спиз****

Автор варианта, который соответствует требованиям получит заказ на копирайт всего сайта.

укажите цену за 1000 знаков

контакт [email protected]

16 лет назад
kingday
46 летБеларусь
18 лет в сервисе
Был
20 дней назад
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