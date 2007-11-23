Статьи и SEO-копирайтинг

Требуется написание статей и SEO-ориентированных текстов (на руском языке) для WEB-сайтов.

В первую очередь нужно написать несколько тексов в области страхования.

В общем ищем специалиста, умеющего оперативно ориентироваться в новых для себя областях и создавать осмысленные, читабельные и интересные статьи и SEO-ориентированные тексты.