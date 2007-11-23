Статьи и SEO-копирайтинг

КопирайтингЗавершен33 заявки465 просмотров
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Требуется написание статей и SEO-ориентированных текстов (на руском языке) для WEB-сайтов.

В первую очередь нужно написать несколько тексов в области страхования.

В общем ищем специалиста, умеющего оперативно ориентироваться в новых для себя областях и создавать осмысленные, читабельные и интересные статьи и SEO-ориентированные тексты.

16 лет назад
bazilio-sun
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранные исполнители
three
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$4
7 дней
Работа Сергея заключалась в написании SEO-оптимизированного текста. В ходе работы возникли корректировки, которые, Сергеем были учтены. Остался доволен его работой.
Все высказанные заказчиком замечания были по делу, чувствуется его профессионализм. Оплата была произведена вовремя. Отличный заказчик. Рекомендую. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
OllyW
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
16 лет назад
$50
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Рекомендую всем этого самолучшего Заказчика, который внятно объясняет, что ему нужно, и своевременно всё оплачивает (скажу по секрету, даже в бОльшем размере, чем договаривались, только т-сссс, никому ;) )
kristem
44 годаКанада
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
16 лет назад
$50
7 дней
Задание по рерайту главной страницы сайта выполнила на отлично. Сроки выдержала. Качество рерайта понравилось.
Спасибо за интересный проект!
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