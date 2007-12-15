Статьи. Сантехника.

Задача: написать качественную рецензию и оригинальную аннотацию на книгу Д.Быкова "Правда". Сроки: неделя. Нельзя: Поскольку книгу я читала, хорошо ознакомлена с аннотациями и резюме, которые лежат в интернете и напечатаны в некоторых литературных изданиях, то не советую что-либо ...