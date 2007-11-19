Новостной редактор (экология)

Нужен копипастер + минимальное редактирование (ошибки, абзацы и т.п.). Тематика экология. Источники - все СМИ. Добавление через специальную форму + добавление изображений с подписью через туже форму желательно процентов 30 от всего материала. ОБЯЗАТЕЛЬНО добавление в течении всего рабочего дня (на то они и новости) самое свежее. В идеале раз в 1-2 часа размещать по несколько новостей. Общим количеством 15-30 новостей в день. Желательно также и в выходные (5-10 новостей). Высылайте стоимость ОДНОЙ новости, либо стоимость за месяц с указанными объёмами.