Новостной редактор (экология)

$100
КопирайтингЗакрыт17 заявок359 просмотров
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Нужен копипастер + минимальное редактирование (ошибки, абзацы и т.п.). Тематика экология. Источники - все СМИ. Добавление через специальную форму + добавление изображений с подписью через туже форму желательно процентов 30 от всего материала. ОБЯЗАТЕЛЬНО добавление в течении всего рабочего дня (на то они и новости) самое свежее. В идеале раз в 1-2 часа размещать по несколько новостей. Общим количеством 15-30 новостей в день. Желательно также и в выходные (5-10 новостей). Высылайте стоимость ОДНОЙ новости, либо стоимость за месяц с указанными объёмами.

16 лет назад
dkos
48 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
angela_editor
Иванов 
28 летАлжир
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв(-1)
16 лет назад
Принял человека не на копипастинг новостей, а на рерайт нескольких новостей. первый материал был нормальный (обзор за неделю): http://ecoportal.ru/view_public.php?id=1938 Но второй материал (обзор за год)... вобщем-то смотрите сами: http://dkos.ru/tmp/news_2007.doc По заданию. Давалось несколько ссылок на новости и необходимо было сделать обзор этих новостей (указывал, что можно их использовать не все). Т.е. рерайт материалов и объединение в один обзор. На вопрос почему так плохо, исполнитель ответил, что было не точное техническое задание. Все задания были оплачены (первое в полном объёме), второе на треть меньше из-за качества, чем исполнитель была не довольна. Попросила показать ошибки. На что я ей начал перечислять что есть. В ответ стала нести полную околесицу. В плюс я бы отметил то, что исполнитель помог исправить некоторые ошибки в исправелном мною (процентов на 20-30) материале.
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