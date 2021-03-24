dkos

Дмитрий dkos

 
48 летРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Общий опыт работы более 20 лет. За всё время было выполнено более сотни различных проектов, сделано более 50 сайтов, продвигались и поддерживались более 20 различных проектов, включая социальные сети.

Кроме этого, я без вредных привычек, имею высокую работоспособность и большой опыт в различных тематиках. Дополнительно имею опыт в фото и видео съёмке для продвижения товаров в каталогах и на сайте.

Имею большой опыт выпускающим редактором в старейшем тематическом сайте научной тематики. Также имею опыт в подготовке статей и материалов.

Веб-программирование
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